Конечной целью реформ должно стать установление права, правосудия и справедливости: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании, посвященном 103-летнему юбилею формирования прокуратуры Республики Армения и Дню сотрудника прокуратуры. Никол Пашинян выступил с речью и поздравил всех сотрудников прокуратуры.

“Уважаемый господин Давтян,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего, хочу поздравить всех нас с Днем сотрудника прокуратуры. Особо хочу подчеркнуть, что наша правоохранительная система, где прокуратура имеет перекрестное значение, за этот период фактически выполнила поставленную перед нею задачу: обеспечила свободное волеизъявление граждан Республики Армения на внеочередных парламентских выборах.

Сейчас, конечно, мы видим реакцию на парламентские выборы в армянском и международном сообществе. Хочу подчеркнуть, что впервые в истории Республики Армения выборы как институт служат инструментом выхода из кризиса. К сожалению, в прошлом в результате выборов возникало больше кризисов, и это первый случай, когда мы использовали этот демократический инструмент для преодоления внутриполитического кризиса и противостояния.

Конечно, у 2018 года были свои особенности и в 2018 году у нас выборы были очень высокого качества, но они были предсказуемыми и тогда не было никаких вопросов. Если мы посмотрим на историю наших выборов без исключения, если посмотрим на ситуацию в стране до выборов и после выборов, то увидим, что страсти обычно разгораются после выборов, и это первый раз, когда накаленные страсти успокаиваются в результате выборов.

Это говорит о многом. И я не могу не подчеркнуть роль нашей судебно-правовой системы, роль прокуратуры, потому что в преддверии выборов были большие опасения по поводу безопасности кампании, безопасности голосования, безопасности подсчета голосов, но нужно констатировать, что все эти вопросы были разрешены на высшем уровне .

Хочу поблагодарить всех вас за это, потому что очевидно, что здесь была проведена системная работа, благодаря этой системной работе было обеспечено свободное волеизъявление граждан Республики Армения. Мы были в гораздо более сложной ситуации, да, в послевоенный период, после подписания заявления от 9 ноября, и нужно констатировать, что за последние 7-8 месяцев наше государство пережило беспрецедентные потрясения.

У нас были пограничные ситуации, когда вопрос существования государственных институтов и государства в целом ставился под сомнение, и роль правоохранительных органов должна была быть здесь ключевой в обеспечении верховенства закона, конституционного порядка, существования нашей государственности”.

В этой связи Никол Пашинян также подчеркнул роль правоохранительной системы и прокуратуры. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, в таких кризисных ситуациях становится более очевидной важность дееспособности госструктур, особенно прокуратуры.

“И действительно правильно было замечено, что в тот кризисный период мы увидели адекватную реакцию, в результате чего мы избежали многих потерь, более глубоких потрясений, гарантировали существование нашей государственности и государственного строя. Конечно, я считаю, что расследование произошедших в ноябре событий, следствие по делам и раскрытия пока еще не завершены и должны быть продолжены. Этот вопрос стоит в повестке дня наших правоохранительных органов, и я уверен, что мы будем последовательны в этом вопросе.

В ближайшем будущем ожидается гораздо более важная и масштабная работа. Я думаю, что общество и все мы осознаем, что обстоятельства 44-дневной войны должны быть серьезно и тщательно изучены, потому что есть вопросы, ответы на которые общество должно знать. Конечно, это отдельный вопрос, какая часть должна быть рассмотрена в рамках судебно-правовой системы и какая часть должна быть обсуждена в рамках комиссий или иных форматов, предусмотренных законодательством, но важно констатировать, что все обстоятельства 44-дневной войны должны быть изучены, и там, где есть проблема уголовно-правовой оценки, должна быть дана соответствующая оценка. Там же, где есть проблема политической оценки, должна быть дана политическая оценка, и наше общество и все мы, думаю, чувствуем эту необходимость, и у прокуратуры довольно много работы в этом направлении в ближайшее время”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Коснувшись того, что происходило с судебно-правовой системой за последние три года, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что сформированные в 2018 году власти отказались от политики диктата над судебно-правовой системой.

“Мы должны признать, что это также привело к некоторым потрясениям, потому что это было такое развитие, к которому никто не был готов и которого никто не ожидал. В целом, сейчас, например, есть ретроспективные анализы, которые имеют право на существование, и согласно этим анализам не надо было делать такого кардинального изменения отношений, а нужно было пробовать, так сказать, делать это постепенно.

Однако я убежден, что если не предпринимается решительных шагов, то на пути к институциональному становлению судебно-правовой системы инерция начинает действовать все быстрее и быстрее, и в результате не бывает никаких изменений. Однако в результате этих трехлетних процессов мы можем констатировать, что мы наконец создали очень важную основу и базу для действительно полностью институционального становления судебно-правовой системы.

Хочу обратить ваше внимание на то, что одно из ключевых положений нашей предвыборной программы касалось права и юстиции. В целом, в истории Третьей республики, я считаю, что недостаток справедливости и правосудия было самой большой проблемой в нашей стране, и одно из самых сильных стремлений нашего народа - справедливость и правосудие, и мы обязаны решить этот вопрос.

Однако хочу изначально подчеркнуть, что в результате трехлетней работы мы диагностировали системные и глубинные проблемы, мы увидели, что вопреки изначально существовавшему мнению, у нас есть проблемы не только в судах, но и в плане качества предварительного следствия, в системе прокуратуры, и очень важно, что мы сталкиваемся с этими проблемами и констатируем, что должен быть продолжен курс реформ, конечной целью которых должно быть установление в Армении права, справедливости и правосудия.

Очень важно констатировать, что мы получили от граждан Республики Армения мандат на установление диктатуры закона в Республике Армения. Что это значит? Это означает, что мы должны быть в состоянии достичь ситуации, когда взаимоотношения между гражданами Республики Армения и институтами основаны и ограничены законами и правами, с другой стороны, эти законы были применимы, эти законы служили правопорядку, эти законы были для людей, для общества, а не наоборот”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По мнению Никола Пашиняна, произошли как минимум очень серьезные и глубокие психологические изменения. Исполняющий обязанности премьер-министра обратил внимание присутствующих на то, что внеочередные парламентские выборы, их содержание и результаты показывают, что в нашем обществе произошли необратимые изменения, и система государственного управления должна быть полностью позиционирована в соответствии с этими изменениями. Никол Пашинян констатировал, что самым большим требованием в стране было и остается полноценное становление права и правосудия, справедливости, верховенства закона, неотвратимости ответственности и наказания. В этой связи, по словам Никола Пашиняна, ключевое значение имеет прокуратура, и есть все основания утверждать, что прокуратура способна в полной мере выполнять эту функцию в новой политической ситуации.

“Очень важной функцией также является институт конфискации незаконного имущества, который только начал действовать в Республике Армения. Именно здесь мы и должны суметь пройти по пути справедливости, чтобы работала не логика мести, а логика законности дела, и в конце концов была установлена и восстановлена справедливость, были полностью восстановлены интересы государства, народа и общества. В конце концов, это будет институциональным подтверждением того факта, что коррупционная деятельность в Республике Армения вообще бесперспективна и в Республике Армения нет никаких оснований, предпосылок или возможностей для восстановления системной коррупции.

Роль прокуратуры является ключевой во всех этих функциях, и я рад, что да, генеральный прокурор отметил, что мы видим определенное изменение в отношении общества, и, думаю, прокуратура, правоохранительная система и суды должны в конечном итоге восприниматься обществом как институты, защищающие человека, защищающие закон, защищающие государство, защищающие правопорядок, ассоциирующиеся с правосудием и справедливостью.

Еще раз хочу поблагодарить всех вас за вашу работу. Проделана очень важная работа. Конечно, ни наша, ни моя, ни ваша работа не идеальны, и мы должны констатировать это, чтобы у нас был стимул к дальнейшему прогрессу и понимание того, что постоянное улучшение качества индивидуальной и институциональной работы каждого из нас - это ключевая цель, которую мы должны достичь вместе, ключевая обязанность, которую мы должны выполнять перед нашим народом, перед нашими мучениками.

Наша самая важная обязанность перед ними - создание сильного, конкурентоспособного, справедливого, могущественного, развивающегося государства. За этот период прокуратура выполнила свою функцию по защите государства, и я убежден, что постоянное повышение качества выполнения этой функции - ключевая задача, решение которой обязательно будет достигнуто в результате нашей совместной работы”, - сказал Никол Пашинян.

Генеральный прокурор Артур Давтян отметил, что этот праздничный день для них - не просто подтверждение существования системы. “Этот день является ярким событием богатой истории нашей системы, для которой мы объединили все наши возможности, профессиональный и человеческий потенциал, энергию, имея перед собой видение основанной на праве нашей государственности, внутренней правовой безопасности, верховенства закона и формирования тем самым правового государства”.

Генпрокурор подчеркнул, что многие эпизоды, связанные с выборами, ждут правовой оценки. “Однако я уверен, что мы пройдем этот этап достойно, потому что носителем отмеченного мною кредо является вся система прокуратуры с ее исключительной стабильностью, глубоким осознанием серьезности момента, исторического значения выборов и пониманием значения своей роли.

Мы не пожалеем усилий, чтобы оправдать ожидания нашего общества в отношении ежедневного повышения качества и содержания наших традиционных функций, и особенно в контексте недавно принятой нами исключительной миссии по восстановлению социальной справедливости в нашей стране - конфискации имущества незаконного происхождения”, - сказал Давтян.

В связи с Днем сотрудника прокуратуры и за вклад в укрепление законности и правопорядка медалью Мхитара Гоша награждены начальник управления по организации, контролю и правовому обеспечению генеральной прокуратуры Армен Марухян, начальник управления по надзору за законностью досудебного производства в СНБ генеральной прокуратуры Артур Чахоян и начальник управления по защите государственных интересов генеральной прокуратуры Ваге Рафаелян.

Кроме того, Никол Пашинян представил президенту Республики Армения предложение о присвоении заместителю генерального прокурора Армении, советнику юстиции 1 класса Армену Aфандяну, заместителю генерального прокурора Армении, советнику юстиции 1 класса Геворгу Багдасаряну и заместителю генерального прокурора, координирующему область функций, направленных на взыскание имущества незаконного происхождения, советнику юстиции 1 класса Србуи Галян классного чина государственного советника юстиции 3 класса.