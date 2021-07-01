Правительство выделит Арцаху еще 8,8 млрд драмов: общая сумма ассигнований достигнет 83 млрд драмов

Правительство решило оказывать населению Арцаха регулярное содействие. Как сообщает Арменпресс, и. о. министра финансов Атом Джанджугазян отметил, что целью этого решения является оплата расходов на электроэнергию, газоснабжение и услуги связи за июль, а также финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение, предусмотренных государственным бюджетом в июле.

«Планируется выделить 8,8 млрд. драмов, из которых 1,2 млрд. драмов будут использованы населением на оплату коммунальных услуг, а остальное будет выделено Республике Арцах в рамках межгосударственного кредита.

Межгосударственный кредит Арцаху в этом году имел ту же логику, что и до войны, он был почти полностью израсходован в первой половине года, так как собственная экономика Арцаха не имела возможности генерировать новые доходы. «В связи с этим возникает необходимость в предоставлении дополнительного государственного кредита», - сказал Джанджугазян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что этим решением Арцаху выделен межгосударственный заем в размере 8,7 млрд драмов. «С ноября реализовано 14 программ. Всего на данный момент израсходовано 53 млрд драмов». Он перечислил программы содействия, реализованные в Арцахе после войны, отметив, что в общей сложности программ содействия было реализовано около 74 млрд драмов.

«Помимо этих 8,8 млрд. драмов, мы должны признать, что наш пакет содействия Арцаху уже составил 83 млрд. драмов, из которых 52 млрд. драмов уже освоены. Эти программы должны быть пересмотрены, программы реабилитации должны быть заменены программами развития, чтобы экономика Арцаха начала работать, были бы деньги, а наше содействие расходывалось бы на программы развития», - сказал Никол Пашинян.