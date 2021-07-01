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СМИ: бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах

СМИ: бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах

Бельгийский истребитель F-16 врезался утром в четверг в здание на авиабазе на севере Нидерландов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Belga.

По его данным, два человека получили ранения, включая пилота.

Как сообщило в Twitter министерство обороны, "дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время".


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