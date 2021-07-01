Союз армян Украины отмечает свое 20-летие

Союз армян Украины, объединяющий все действующие в стране армянские общины, 1 июля отмечает 20-летие со дня основания.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на «AnalitiaUa», за 20 лет своего существования Союз армян Украины стал силой, объединяющей всех армян в этой стране.

«Желаю Союзу армян Украины дальнейшего процветания, расширения его деятельности и успехов в деле сохранении связей диаспоры с Арменией», - отметила депутат Национального собрания Армении, член парламентской группы дружбы Армения-Украина Ануш Беглоян.

Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.

Учредительный форум Союза армян Украины (САУ) состоялся 1 июля 2001 года в Харькове. В разные периоды председателями Союза армян Украины были Ашот Аванесян, Нвер Мхитарян, Айк Памбухчян. В настоящее время, с ноября 2011 года, Союз армян Украины возглавляет Вилен Шатворян.