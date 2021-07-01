Между правительством Армении и Центром международного права и политики подписан Меморандум о взаимопонимании

Правительство Армении в лице и. о. вице-премьера Тиграна Авиняна с целью принятия необходимых шагов в связи с нарушениями международного права, допущенными Азербайджаном в ходе развязанной 27 сентября войны против Арцаха, с Фондом “Центр международного права и политики” подписало Меморандум о взаимопонимании. Как передает Арменпресс, офис вице-премьера сообщил, что согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по вопросу карабахского конфликта, в том числе и по вопросу принятия необходимых шагов в связи с нарушениями международного права, допущенными Азербайджаном в ходе войны против Арцаха, развязанной 27 сентября 2020 г.

Фонд предоставит правительству содействие в вопросе международных правовых и гуманитарных вопросов, способствуя развитию правовой дипломатии, содействуя осуществлению международных правовых процессов и содействуя правительству в вопросах стратегического общения.