Азербайджанская сторона скоро не будет пользоваться дорогой Кармир Шука-Шуши: Артак Бегларян

Власти Арцаха проводят дополнительную работу по повышению уровня безопасности дорожного движения и усилению контроля. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции заявил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Азербайджан проявляет определенное нахальное поведение, в том числе и при проездах через дороги. Хочу отметить, что в этой связи президент Арцаха Араик Арутюнян в Национальном собрании сообщил, что в ближайшее время, через несколько месяцев, азербайджанская сторона не будет пользоваться дорогой Кармир Шука-Шуши. В связи с этим мы проводим дополнительную работу по повышению уровня безопасности на этих дорогах, решаются вопросы ночного освещения, усиливается дополнительный контроль и т. д.», - сказал Бегларян.

Регулярно сообщается об инцидентах на дороге Кармир Шука-Шуши. Азербайджанцы проезжают по дороге Кармир Шука-Шуши в сопровождении российских миротворцев. Дорога находится под контролем армянских сил.