Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы

Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Свое заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим", - сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.

По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. "Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день - мы вчера и сегодня беседовали с коллегами - такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает", - отметил он.

Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. "Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент - что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане", - указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера".