Артак Бегларян уверен, что российские миротворцы в Арцахе будут долгое время

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян видит два основных пути для предотвращения эмиграции из Арцаха: обеспечение долгосрочной безопасности и скорейшее решение жилищных вопросов. Как сообщает Арменпресс, Артак Бегларян сказал об этом во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, какие программы разрабатывает правительство Арцаха, чтобы предотвратить эмиграцию.

«Конечно, безопасность - это самое главное. Люди должны чувствовать себя в безопасности и планировать свою долгосрочную жизнь. К счастью, могу сказать, что в отличие от начального послевоенного периода, ноября, декабря, января 2020 года, нам, народу, уже ясно, что ситуация с безопасностью эффективнее, чем ожидали многие. Наши ожидания были хуже, чем действительность. Это дает дополнительные позитивные тенденции, дает положительную надежду нашему обществу на то, что оно может планировать здесь свою долгосрочную жизнь», - подчеркнул Бегларян.

Госминистр также коснулся опасения по поводу того, что произойдет через пять лет, когда закончится срок пребывания российских миротворцев в Арцахе. Бегларян однозначно считает, что присутствие российских миротворцев не ограничиться пятью годами.

«Время и сверхдержавы своими действиями покажут это, но я уверен, что российские миротворцы, которые гарантируют нашу безопасность, у нас будут еще долгое время. Конечно, и наша Армия обороны, со своей стороны, гарантирует безопасность. Я думаю, что со временем гарантии будут гораздо более эффективными. Наша повестка - гарантии нашей безопасности посредством мирного переговорного процесса, к которому, мы надеемся, Азербайджан будет готов», - заключил Артак Бегларян.