Араик Арутюнян назначен руководителем Аппарата премьер-министра Армении

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Арсена Торосяна с должности руководителя Аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, и. о. премьер-министра также подписал решение о назначении Араика Арутюняна руководителем Аппарата премьер-министра.

До подписания этих решений Араик Арутюнян занимал должность главного советника премьер-министра Армении.