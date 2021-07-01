Араик Арутюнян назначен руководителем Аппарата премьер-министра Армении
13:22, 1 Июль, 2021
И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Арсена Торосяна с должности руководителя Аппарата премьер-министра.
Как передает Арменпресс, и. о. премьер-министра также подписал решение о назначении Араика Арутюняна руководителем Аппарата премьер-министра.
До подписания этих решений Араик Арутюнян занимал должность главного советника премьер-министра Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен