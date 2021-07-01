Арцах не примет никакой вариант быть частью Азербайджана: Артак Бегларян

Государственный министр Арцаха Артак Бегларян заверяет, что власти Арцаха и народ Арцаха не примут никакой вариант быть частью Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, Бегларян сказал об этом во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, может ли он с уверенностью сказать, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана.

«Конечно, наши условия намного тяжелее, намного тяжелее, чем в довоенный период, но это не значит, что мы не сможем бороться. Наш путь нам кажется длиннее, но с другой стороны у нас есть дополнительные возможности, в том числе и внешнеполитические возможности, чтобы лучше организовать защиту нашего права на самоопределение», - отметил Бегларян.

По словам госминистра Арцаха, в плане аргументов право на самоопределение международным сообществом воспринимается, поскольку два из трех основных принципов урегулирования конфликта уже не ко времени.

«Другими словами, принципы территориальной целостности и неприменения силы из-за войны уже устарели. Принцип признания права на самоопределение остается, международное сообщество и Минская группа ОБСЕ это прекрасно понимают. Поэтому мы продолжаем борьбу в этом направлении. Конечно, Республика Армения также должна приложить активные усилия. Мы надеемся, что в ближайшее время в этом направлении будет определенный прогресс», - заключил Артак Бегларян.