В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая

Самая многочисленная политическая партия в мире - Коммунистическая партия Китая (КПК) - в четверг с размахом отмечает свое 100-летие, по этому случаю на центральной площади страны Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание с участием всего руководства КНР и представителей различных слоев населения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Собрание началось в 8.00 по местному времени (3.00 мск) на площади Тяньаньмэнь, где специально к празднику установили украшения в виде трех красных арок, на центральной изображен герб КПК, по бокам – даты "1921" и "2021", по периметру площади развеваются 100 красных флагов.

Руководство страны и 70 тысяч гостей, представляющих все национальности и слои общества Китая разместились на своих местах, после чего над площадью пролетели истребители и вертолеты, образовав в небе число "100" и "71" (в октябре этого года КНР отметит 72-ю годовщину основания – ред.). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил торжественное собрание открытым, после чего почетный караул вынес на площадь флаг КНР под звуки 100 пушечных залпов, состоялась церемония поднятия флага и прозвучал гимн страны.

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин с трибуны, расположенной на стене Запретного города, обратился к собравшимся. В продолжительной речи китайского лидера слово "народ" прозвучало более 80 раз.

"Сегодня очень важный и торжественный день в истории Коммунистической партии Китая и в истории китайского народа. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать 100-летие основания КПК вместе со всей партией и многонациональным народом нашей страны, вспомнить славный путь столетней борьбы КПК и взглянуть на светлые перспективы великого возрождения китайской нации", - заявил Си Цзиньпин.