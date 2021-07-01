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МИД Арцаха приветствует признание штата США Нью-Джерси независимости Арцаха

МИД Арцаха приветствует признание штата США Нью-Джерси независимости Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует признание американским штатом Нью-Джерси права Республики Арцах на самоопределение и на независимость. Как сообщает «Арменпресс», МИД Арцаха распространил заявление, которое мы приводим ниже.

«Соответствующее постановление, принятое Сенатом США, осуждает Геноцид 1915 года, многолетнюю антиармянскую политику Азербайджана, широкомасштабную войну, которую вели Турция, Азербайджан и международные террористы против Республики Арцах в 2020 году, рассматривая их как составные части единой политика геноцида», - говорится в заявлении.

30 июня американский штат Нью-Джерси признал независимость Арцаха. Сенат штата Нью-Джерси единогласно принял Резолюцию 71. Помимо признания Арцаха, Сенат осудил Турцию и Азербайджан за агрессию против мирного населения Арцаха и Армении и подтвердил признание Геноцида армян. Нью-Джерси - 10-й штат США, признавший независимость Арцаха.


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