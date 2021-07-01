Армен Саргсян по случаю Дня Канады направил Джастину Трюдо поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Дня Канады направил премьер-министру этой страны Джастину Трюдо поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«С момента установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой, между нашими странами развилось тесное дружеское сотрудничество в различных сферах. Армения и в дальнейшем готова прилагать усилия для продвижения наших отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, расширения политических, экономических и культурных связей и развития контактов между народами.

Глобальные вызовы, с которыми столкнулся мир, выявили многие, как уязвимые, так и сильные стороны нашего общества, высокий уровень солидарности между странами и народами. Уверен, что совместными усилиями наши страны преодолеют те огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время», - говорится в поздравительном послании президента Саргсяна.