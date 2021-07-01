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Армен Саргсян по случаю Дня Канады направил Джастину Трюдо поздравительное послание

Армен Саргсян по случаю Дня Канады направил Джастину Трюдо поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Дня Канады направил премьер-министру этой страны Джастину Трюдо поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«С момента установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой, между нашими странами развилось тесное дружеское сотрудничество в различных сферах. Армения и в дальнейшем готова прилагать усилия для продвижения наших отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, расширения политических, экономических и культурных связей и развития контактов между народами.

Глобальные вызовы, с которыми столкнулся мир, выявили многие, как уязвимые, так и сильные стороны нашего общества, высокий уровень солидарности между странами и народами. Уверен, что совместными усилиями наши страны преодолеют те огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время», - говорится в поздравительном послании президента Саргсяна.


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