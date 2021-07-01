Парламент Армении утвердил годовой отчет о выполнении госбюджета на 2020 год

Национальное собрание Республики Армения приняло проект постановления НС «Об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета на 2020 год». Как сообщает «Арменпресс», проект постановления был принят на внеочередном заседании НС, созванном по инициативе депутатов.

За него проголосовали 72 депутата, при 4 против и 2 воздержавшихся.

Накануне, и. о. министра финансов Атом Джанджугазян, представляя на заседании НС годовой отчет об исполнении государственного бюджета, представил некоторые цифровые показатели.

Средняя инфляция в прошлом году находилась в управляемом диапазоне в 1,2 процента. Зарегистрировано 1 трлн 561 млрд драмов доходов, 1 трлн 895 млрд драмов расходов и дефицит в 334 млрд драмов.

Государственный долг составил около 7 миллиардов 969 миллионов долларов, из которых долг правительства составил 7 миллиардов 509 миллионов долларов. Исполняющий обязанности министра отметил, что долг в относительном выражении превысил порог, который оценивается как управляемый диапазон. Однако заверил, что в ближайшие 5 лет экономические программы дадут возможность увеличить потенциал экономического роста в такой мере, чтобы снизить долговое бремя и вернуть соотношение долг-ВВП ниже 60 %. Внешний долг составляет значительную долю государственного долга - 5 миллиардов 593 миллиона долларов.