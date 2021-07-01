Повысится уровень подотчетности губернаторов: Парламент принял проект

Во втором чтении Национальное собрание Республики Армения полностью приняло законодательную инициативу депутатов фракции «Мой шаг», согласно которой губернаторы регионов будут подотчетны вице-премьеру, курирующему сферу. Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О территориальном управлении» на заседании НС получил 75 голосов «за», при 2 воздержавшихся.

«Цель проекта - повысить эффективность деятельности губернаторов и их аппарата за счет определения степени их ответственности перед вице-премьером, который координирует работу на местах по поручению премьер-министра. Полномочия заместителя премьер-министра по территориальному управлению будут разделены. В частности, с целью повышения эффективности деятельности губернаторов вице-премьер будет координировать текущую деятельность губернаторов, а также работу губернаторов с другими органами системы государственного управления», - представил Геворг Папоян.

Вице-премьер будет обсуждать программы, предусмотренные государственным бюджетом Армении, и другие средства для обеспечения сбалансированного развития территорий, будет осуществлять правовой контроль над решениями, принимаемыми губернаторами, и вносить соответствующие предложения премьер-министру по данным вопросам области. Он будет контролировать деятельность Аппарата губернатора, заслушивать отчеты о деятельности Аппарата губернатора, знакомиться с результатами проверок их деятельности.

При обсуждении с первого по второе чтение предложений по проекту не было, следовательно, в проект не было внесено никаких изменений.