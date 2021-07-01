Ереванский футбольный клуб «Алашкерт» пополнил свой состав.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. «Алашкерт» подписал контракт с португальским нападающим Жозе Эмбало. 28-летний нападающий ранее играл за португальские клубы «Бейра Мар», «Каса Пиа», румынский «Рапид» (Бухарест), АЕЛ Кипр, «Айя-Напа», исландский «Фирдабигд», польский «Раков», «Неполомице» и «Олимпия». В завершившемся сезоне Жозе Эмбало в составе польской «Олимпии» забил 15 голов.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.