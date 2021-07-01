Во всех общинах Арцаха в течение 3 лет будут решены проблемы с питьевой водой

Государственный министр Арцаха Артак Бегларян представил некоторые подробности правительственной программы, связанной с водными ресурсами в Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 1 июля Артак Бегларян говорил о потерях водных ресурсов в результате 44-дневной Арцахской войны.

«Уже разработаны довольно значимые программы, часть из которых в Национальное собрание представил президент Арцаха Араик Арутюнян. В частности, мы планируем построить несколько водохранилищ, чтобы упростить управление нашими водными ресурсами. Примерно в течение трех лет во всех общинах планируем решить вопрос с питьевой водой, включая и некоторые дополнительные решения, связанные со Степанакертом», - сказал Бегларян.

Госминистр Арцаха подчеркнул необходимость обеспечения и качества воды.

«В связи с этим мы проводим дополнительные исследования для усиления контроля и снижения дополнительных рисков с точки зрения качества и экологических рисков. Думаю, что через какое-то время мы сможем предложить нашему обществу четкие программы», - заключил Артак Бегларян.