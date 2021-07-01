 В Армении в 2021 году прогнозируется 6-процентный экономический рост

И. о. премьер-министра Никол Пашинян в начале заседания правительства заявил, что изменились прогнозы экономического роста Армении на 2021 год. «В проекте госбюджета на 2021 год прогнозировался рост экономики на 3,2 процента, но прогнозы пересмотрены в сторону увеличения». Как сообщает «Арменпресс», Пашинян отметил, что на 2021 год прогнозируется рост экономики на 6%. «Но возможно, что вместе с этим показателем мы достаточно успешно соберем и доходную часть государственного бюджета, и в этом смысле у нас будет перевыполнение полугодия», - сказал он.

Председатель КГД Эдуард Ованнесян, в свою очередь, отметил, что за первое полугодие этого года сбор налоговых поступлений составил более 750 млрд драмов, а программный показатель был - 683 млрд драмов. «Исходя из известной нам информации, программный индекс составит около 697,7 млрд. драмов, и в этом сравнении можно сказать, что за первое полугодие у нас есть перевыполнение в 52,5 млрд. драмов. Это в условиях, когда в первом полугодии налогоплательщикам и физическим лицам было возвращено около 84 млрд драмов. За аналогичный период 2020 года было возвращено 65 млрд драмов, в 2019 году - 52 млрд драмов, а в 2018 году - 49 млрд драмов», - подчеркнул председатель Комитета государственных доходов, добавив, что в первом полугодии этого года сделок было совершено на 24 млн больше, чем в первом полугодии прошлого года.