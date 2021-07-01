В рамках регионального визита 8 июля в Армению прибудет Комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Отмечается, что цель двухдневного визита - подтвердить готовность ЕС содействовать стабильности и предсказуемости в регионе Южного Кавказа.