В Армению прибудет Комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения
11:36, 1 Июль, 2021
В рамках регионального визита 8 июля в Армению прибудет Комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
Отмечается, что цель двухдневного визита - подтвердить готовность ЕС содействовать стабильности и предсказуемости в регионе Южного Кавказа.
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