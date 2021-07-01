КГД в первом полугодии обеспечил 750.2 млрд драмов налоговых доходов

Как передает «Арменпресс», Комитет государственных доходов Армении в первом полугодии 2021 года обеспечил налоговые доходы в размере 750.2 млрд драмов, то есть перевыполнение составило 52,5 млрд. драмов или 7,5%. В то же время, налогоплательщикам было возвращено 83,8 млрд. драмов.

В тот же период 2020 г. в Комитет по государственным доходам Армении поступило 680.3 млрд. драмов, в 2019 году - 713.4 млрд. драмов, а в 2018 году - 572.9 млрд. драмов. Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года налоговые доходы увеличились на 69.9 млрд. драмов или на 10.3%, с 2019 годом - на 69.9 млрд. драмов, по сравнению с январем-июнем - на 36,8 млрд драмов или 5,2%, по сравнению с январем-июнем в 2018 г. - на 177.3 млрд драмов или 30.9%.

Увеличились и суммы, возвращенные налогоплательщикам. По сравнению с январем-июнем 2020 г. рост составил 18.5 млрд драмов или 28.3%, по сравнению с январем-июнем 2019 года рост составил - 31.6 млрд драмов или 60.7% и по сравнению с январем-июнем 2018 г. - 34.8 млрд драмов или 71.0%.