В Армении подтверждено 126 новых случаев COVID-19, выздоровели 104 человека
11:08, 1 Июль, 2021
ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 1 июля в Армении подтверждено 126 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 104 гражданина, зарегистрировано 3 новых случая смерти. За один день было проведено 3920 тестов. Общее количество тестов достигло 1 188 922 человек.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
В общей сложности подтвержден 225 221 случай заболевания коронавирусом, из которых 216 882 вылечены и 4517 умерли. В настоящее время 2722 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни.
Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких дел - 1100.
Решением Правительства Республики Армения от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.
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