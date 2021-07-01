Правительство Арцаха в ближайшие дни утвердит программу решения жилищной проблемы вынужденных переселенцев
11:09, 1 Июль, 2021
ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ближайшие дни правительство Арцаха утвердит программу по решению проблемы перемещенных лиц, перемещенных в результате 44-дневной войны в Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян в ходе онлайн-пресс-конференции.
«С момента моего назначения я, различные отделы и наши сотрудники в течение июня довольно активно работали над этой программой. Все детали программы станут понятнее, на ее основе будет разработан заказ. Все критерии, процедуры, принципы, сроки будут указаны в программе по порядку.
Я представляю это подробно, потому что многих волнует эта программа. Конечно, после публикации каждый может ознакомиться с общей логикой того, как мы будем работать. К программе также будет прикреплен график, чтобы было ясно, какое действие, какое мероприятие, сколько времени и какой орган будет выполнять», - сказал Бегларян, добавив, что согласно списку ожидания, согласно приоритетам, можно более четко сказать через несколько недель по поселениям, кому и за сколько времени будет предоставлена квартира.
По словам госминистра Арцаха, правительство уже проделало определенную работу за эти месяцы. Различные перемещенные семьи уже были переселены на временное или постоянное место жительства, и в разных домах начался ремонт.
«В ближайшие недели строительные работы, приобретение квартир и домов на вторичном рынке войдут в активную фазу», - заключил Бегларян.
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