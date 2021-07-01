В республике начался процесс демобилизации

1 июля в Вооруженных силах Республики Армения начался процесс демобилизации военнослужащих, прошедших обязательную военную службу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны Армении.

Для оперативного реагирования на заявления, жалобы, предложения, связанные с процессом демобилизации в Вооруженных силах Республики Армения, граждане могут обращаться в службу «Линия доверия» Генерального штаба Вооруженных сил, и звонить на номер горячей линии Минобороны 1-28.

Служба «Линия доверия» доступна в рабочие дни с 09:00 до 21:00 по бесплатным номерам 85-01, 85-02 и 85-03.