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При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий

При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий

Восемь полицейских и один военнослужащий погибли в результате взрыв в провинции Герат на западе Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Как сообщается, взрыв произошел в районе здания полицейского управления. Взрывное устройство было заложено в автомобиле.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" стартовали мирные переговоры.


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