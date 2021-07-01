Армяно-канадское сотрудничество имеет большой потенциал для углубления: Никол Пашинян поздравил Джастина Трюдо

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю национального праздника страны. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА.

"Многоуважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас и дружественный народ Канады с национальным праздником - Днем Канады.

Дружеские отношения между нашими странами всегда основывались на общих ценностях и взаимном уважении. Особую теплоту этим связям придают тесные исторические связи канадско-армянской активной общины. Уверен, что у сотрудничества наших стран есть большой потенциал для углубления, совместными усилиями можно будет наметить и реализовать программы, представляющие взаимный интерес во многих сферах.

В прошлом году весь мир столкнулся с трудностями и проблемами. Для армянского народа он стал годом переживания ужасов войны. Я хотел бы поблагодарить правительство Канады за его усилия по восстановлению мира и оказанию помощи пострадавшим от конфликта. Я полон надежды, что Канада, как сторонник международного права, укрепления глобального права, продолжит свою конструктивную политику в отношении нерешенных проблем региона, сохраняющихся угроз безопасности.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и успехов, а также дальнейших успехов дружественному народу Канады.

Примите, сэр, уверения в моем самом глубоком уважении», - говорится в сообщении.