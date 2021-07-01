В Армении снят возрастной ценз для вакцинации «Спутник-V»

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вакцинация против вакцины "Спутник-V" в Республике Армения с 1 июля может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше на добровольной основе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав РА.

"Ранее прививки на вакцину" Спутник-V "были предназначены только для хронических больных в возрасте 18 лет и старше, медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, жителей и сотрудников центров социального ухода", - отмечают в Минздраве.

Таким образом, все 3 вакцины против COVID-19, доступные в Армении - «АстраЗенека», «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V), «Коронавак», могут быть вакцинированы лицам старше 18 лет на добровольной основе.