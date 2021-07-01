Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Китая

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян направил Президенту Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю столетия со дня образования Коммунистической партии Китая. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей аппарата правительства РА.

«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю вас со столетием образования Коммунистической партии Китая. С момента своего основания Коммунистическая партия Китая завоевала доверие китайского народа, преодолевая многие трудности, ведя страну по пути суверенитета, укрепления и поступательного социально-экономического развития. Успех КПК продолжается и умножается под вашим руководством. В этот символический год Китай смог достичь одной из своих столетних целей, преодолев крайнюю бедность и вернув Китай к нормальному развитию в результате преодоления эпидемии COVID-19.

Армения приветствует дальнейшее развитие дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Уверен, что и в будущем армяно-китайские отношения будут и дальше укрепляться и углубляться на благо наших стран и народов.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному китайскому народу - мира: процветания», - говорится в послании.