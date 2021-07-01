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Национальное Собрание продолжает работу внеочередного заседания

Национальное Собрание продолжает работу внеочередного заседания

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание РА продолжает работу внеочередного заседания, созванного 30 июня по инициативе депутатов.

Как сообщает «Арменпресс», депутаты обсудят законопроекты, принятые накануне в первом чтении.

Парламент обсудит во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», пакет законопроектов о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РА и ряд других законодательных инициатив.


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