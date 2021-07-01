Комитет Конгресса США обсудит документ о финансовой помощи: Армении предлагается помощь в размере 50 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США обсудит документ о финансовой помощи в следующем году. Он предлагает как минимум 50 миллионов долларов помощи Республике Армения и 2 миллиона долларов США на разминирование Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армянской Ассамблеи Америки.

Документ уже одобрен профильным подкомитетом. Обсуждаемый законопроект также запрещает продажу оружия Службе безопасности президента Турции, а также подтверждает важность резолюции 907, которая ограничивает американскую правительственную помощь Азербайджану.

Резолюция 907, вступившая в силу в 1992 году, приостанавливает прямую помощь США Баку до тех пор, пока последний блокирует Армению. Это положение с 2001 года ежегодно отменяется Госдепартаментом США, но в последние годы армянские лоббистские группы в США работают над его подтверждением. Комитет по иностранным ассигнованиям обеспокоен неравенством между финансовыми ассигнованиями для Азербайджана и Армении, которое стало возможным из-за ежегодного приостановления действия резолюции 907, которая выполняется госсекретарем», - говорится в распространенном в Конгрессе документе.