В работе Twitter произошел сбой
09:58, 1 Июль, 2021
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в четверг в ряде стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии.
Согласно данным сервиса, пользователи из США, где зафиксировано больше всего отчетов о сбоях в работе (более 6 500), жалуются на перебои в работе сайта (92%), 6% не могут войти в свои учетные записи, а еще 2% испытывают проблемы с приложением на устройствах с операционной системой Android.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен