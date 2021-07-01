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Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ

Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Гроссмейстер Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинг-листе ФИДЕ.

Как сообщает «Арменпресс», в июньском рейтинге Международной шахматной федерации Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 5-е место. Лидер рейтинга - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Среди других 100 представителей Армении - Габриэль Саркисян (55-е место) и Грант Мелкумян (96-е место). Член сборной Армении Айк Мартиросян не вошел в первую сотню по сравнению с прошлым месяцем.

Аронян по-прежнему играет под армянским флагом. Несколько дней назад он выступил с заявлением, в котором дал ответы на возникающие в последнее время вопросы о себе. Аронян уезжает из Армении. Он присоединится к команде США.
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