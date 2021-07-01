В Хосровском заповеднике вспыхнул пожар

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 30 июня в 18:51 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал о возгорании на участке «Цхнгел» Хосровского государственного заповедника. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов из пожарно-спасательных отрядов районного спасательного управления МЧС, две оперативные группы и спасательный отряд специального спасательного центра Управления спасательных сил.

В тушении пожаров приняли участие 81 спасатель и 40 сотрудников государственного заповедника ГНКО «Хосровский лес».

Горят около 7000 квадратных метров травы, торфа и можжевельника.

На месте происшествия находятся директор МЧС полковник Армен Гаспарян и заместитель начальника полиции полковник Оганес Эмишян.