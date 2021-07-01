ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, Айастани Анрапетутюн/ АРМЕНПРЕСС. «Ситуацию на линии соприкосновения с Республикой Арцах и на границе с РА нельзя оценивать как стабильную. Регулярно сообщается о случаях нарушения границы и прекращения огня, что для противоборствующих сторон является совершенно нормальным явлением. Но здесь вопрос в стиле работы Азербайджана. Последний постоянно искажает действительность, постоянно обвиняя армянскую сторону в агрессивности и нарушении режима прекращения огня. В век современных технологий режим прекращения огня можно поддерживать за счет установки систем звуковых и тепловых датчиков. Это позволит выявить виновных в каждом нарушении режима прекращения огня, что обязательно даст превентивные результаты. Это единственный способ противодействовать азербайджанскому мошенничеству, и не случайно эта страна всегда была против внедрения этого механизма. Альтернативы его использованию сегодня нет, потому что в новой войне будут участвовать не только страны региона, но и страны за его пределами».

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