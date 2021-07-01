ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. «В последние дни армянский драм значительно укрепился по отношению к доллару США. По состоянию на 10:50 30 июня обменные курсы драма армянскими банками были следующими: наибольший курс покупки доллара США составил 493,00 драмов, наименьший курс продажи - 497,00 драмов. Каковы экономические основания для этого, какие факторы повлияли на снижение курса доллара и повышение курса драма и в какой степени все это повлияло на государственный долг? «Айастани Анрапетутюн» попыталась получить ответ на эти вопросы у руководителя лаборатории «Инновации и институциональные исследования» Армянского государственного экономического университета, кандидата экономических наук, доцента Атома Маргаряна.

По его словам, такое поведение по обменному курсу имеет объективные факторы. Драм вырос в цене, и в некотором смысле это ответ на политический цикл, завершившийся на данном этапе. Возможно, мы можем согласиться с мнением, что большое количество долларов поступило на рынок из определенных политических кругов, и ЦБ серьезно не вмешивался в этом отношении. «Второе - это сезонные факторы. Особенно в это время года экспорт сельскохозяйственной продукции велик и обеспечивает обратную связь, что в некоторой степени повлияло на обменный курс. Другое, конечно же, цена на медь. Если мы посмотрим на ценовой сегмент меди на международном рынке, то увидим, что он практически близок к историческому максимуму», - сказал экономист.

Но, конечно, наиболее важным фактором, по мнению эксперта, является привлечение госдолга».

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