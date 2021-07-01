ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «У народов есть историческая и политическая родина. Степень их совпадения показывает силу нации и ее процветание как государства. Если для Запада существует система «нация-государство», где титулованная нация составляет влиятельное большинство, образует государственную единицу и живет в одном государстве, то на Востоке в основном существовали империи, а государство было многонациональным. Однако во всех случаях и империи, и национальные государства имели идеологии - национальные, государственные или национально-государственные, - которые формировали ценности нации и направляли лидеров государства.

Имея тысячелетнюю историю, армяне еще не сформулировали идеологическую и ценностную основу, на которой следует управлять государством и нацией. По сей день мы делаем упор на моральных качествах лидеров, а не на их умениях и умственных способностях. «В беседе на эту тему с газетой «Айастани Анрапетутюн» ведущий научный сотрудник Института истории Гаяне Махмурян отметила, что, находясь на границе Востока и Запада, мы должны понимать для себя, какое государство мы хотим иметь."

Статью полностью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.