«Пюник» проведет три товарищеских матча в Дилижане
Футбольный клуб «Пюник» проводит учебно-тренировочный сбор в Дилижане.
Как сообщает Арменпресс, в рамках первого сбора «Пюник» 7 июля проведет контрольный матч с «Лернаин Арцахом». Еще два товарищеских матча команда проведет в рамках второго сбора в Дилижане против ЦСКА и «Севана» 14 и 17 июля соответственно.
О сборе команды за рубежом будет дана дополнительная информация.
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