Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

«Пюник» проведет три товарищеских матча в Дилижане

«Пюник» проведет три товарищеских матча в Дилижане

Футбольный клуб «Пюник»  проводит учебно-тренировочный сбор в Дилижане.

Как сообщает Арменпресс, в рамках первого сбора «Пюник»  7 июля проведет контрольный матч с «Лернаин Арцахом». Еще два товарищеских матча команда проведет в рамках второго сбора в Дилижане против ЦСКА и «Севана» 14 и 17 июля соответственно.

О сборе команды за рубежом будет дана дополнительная информация.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации