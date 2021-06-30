«Пюник» проведет три товарищеских матча в Дилижане

Футбольный клуб «Пюник» проводит учебно-тренировочный сбор в Дилижане.

Как сообщает Арменпресс, в рамках первого сбора «Пюник» 7 июля проведет контрольный матч с «Лернаин Арцахом». Еще два товарищеских матча команда проведет в рамках второго сбора в Дилижане против ЦСКА и «Севана» 14 и 17 июля соответственно.

О сборе команды за рубежом будет дана дополнительная информация.