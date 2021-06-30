Латвия отменила чрезвычайную ситуацию в сфере медицины из-за коронавируса

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в медицинской сфере, которая была объявлена в декабре прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава республики.

"По мере улучшения эпидемиологической ситуации и уменьшения количества пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии было принято решение отменить чрезвычайную ситуацию в медицине, объявленную в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

Чрезвычайная ситуация в медицине объявляется, когда объем доступных на данный момент ресурсов не соответствует существующему или прогнозируемому числу больных. Чрезвычайная ситуация позволяет руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов COVID-19. Например, руководители больниц могут в любой момент прервать отпуск сотрудника или попросить работать на выходных.