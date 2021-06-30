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Армения приняла координацию деятельности энергетической рабочей группы ОЧЭС  

Армения приняла координацию деятельности энергетической рабочей группы ОЧЭС  

Армения приняла на двухлетний срок координацию деятельности энергетической рабочей группы Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)  на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС 30 июня. В заседании приняла участие делегация МИД Армении во главе с начальником департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития Арманом Хачатряном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении Арман Хачатрян коснулся масштабных мер, предпринятых правительством Армении для нейтрализации последствий коронавируса нового типа, которые сосредоточены на наиболее пострадавших секторах экономики и наиболее уязвимых социальных группах. Была подчеркнута необходимость скоординированных действий на региональном уровне для содействия экономическому росту, инновациям, устойчивому развитию и конкуренции.

Арман Хачатрян коснулся также развязанной Азербайджаном с прямым участием Турции и иностранных вооруженных террористов против Арцаха агрессии и ее последствий. Представив участникам очевидные нарушения обязательств, взятых Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября, он подчеркнул, что агрессивно-провокационное поведение Азербайджана продолжает угрожать миру и стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан продолжает препятствовать международным усилиям по ликвидации гуманитарных последствий войны, в том числе удерживая в заложниках армянских военнослужащих и гражданских лиц.

Во время онлайн-встречи была подчеркнута неприемлемость блокады и односторонних принудительных мер, что препятствует региональному экономическому сотрудничеству и упрощению торговле как основных целей ОЧЭС.

По итогам заседания председательство в ОЧЭС перешло к Грузии.


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