Армения приняла координацию деятельности энергетической рабочей группы ОЧЭС  

Армения приняла на двухлетний срок координацию деятельности энергетической рабочей группы Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС 30 июня. В заседании приняла участие делегация МИД Армении во главе с начальником департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития Арманом Хачатряном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении Арман Хачатрян коснулся масштабных мер, предпринятых правительством Армении для нейтрализации последствий коронавируса нового типа, которые сосредоточены на наиболее пострадавших секторах экономики и наиболее уязвимых социальных группах. Была подчеркнута необходимость скоординированных действий на региональном уровне для содействия экономическому росту, инновациям, устойчивому развитию и конкуренции.

Арман Хачатрян коснулся также развязанной Азербайджаном с прямым участием Турции и иностранных вооруженных террористов против Арцаха агрессии и ее последствий. Представив участникам очевидные нарушения обязательств, взятых Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября, он подчеркнул, что агрессивно-провокационное поведение Азербайджана продолжает угрожать миру и стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан продолжает препятствовать международным усилиям по ликвидации гуманитарных последствий войны, в том числе удерживая в заложниках армянских военнослужащих и гражданских лиц.

Во время онлайн-встречи была подчеркнута неприемлемость блокады и односторонних принудительных мер, что препятствует региональному экономическому сотрудничеству и упрощению торговле как основных целей ОЧЭС.

По итогам заседания председательство в ОЧЭС перешло к Грузии.