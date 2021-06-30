Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что от коронавируса его спасла бригада российских врачей.

"Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, рассказал Назарбаев Путину в начале их переговоров в Москве.

"Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме", - добавил Назарбаев.

Он заявил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.

У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".