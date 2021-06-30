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Лавров заявил, что РФ и Турция приложат усилия для нормализации армяно- азербайджанских отношений

Лавров заявил, что РФ и Турция приложат усилия для нормализации армяно- азербайджанских отношений

Москва и Анкара намерены совместно способствовать нормализации практического сотрудничества между Баку и Ереваном.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с главой МИД Турции Чавушоглу в Анталии.

«Мы договорились и впредь тесно координировать наши усилия по оказанию помощи Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений, уделяя особое внимание укреплению мер доверия», - сказал Лавров.


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