Лавров заявил, что РФ и Турция приложат усилия для нормализации армяно- азербайджанских отношений
19:18, 30 Июнь, 2021
Москва и Анкара намерены совместно способствовать нормализации практического сотрудничества между Баку и Ереваном.
Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с главой МИД Турции Чавушоглу в Анталии.
«Мы договорились и впредь тесно координировать наши усилия по оказанию помощи Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений, уделяя особое внимание укреплению мер доверия», - сказал Лавров.
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