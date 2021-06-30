Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что обсудил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации