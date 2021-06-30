Парламент обсудил отчет об исполнении государственного бюджета Армении на 2020 год

Правительство считает, что в ближайшие пять лет экономические программы повысят потенциал экономического роста до той степени, чтобы снизить долговое бремя и соотношение долга к ВВП ниже 60 процентов.

Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. министра финансов Атом Джанджугазян сказал в ходе обсуждения на внеочередном заседании НС проекта утверждения годового отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2020 год.

Джанджугазян напомнил, что госбюджет был утвержден в 2020 году на основе оптимистичных развитий 2019 года, но пандемия и война изменили ожидания экономического развития. В течение года все страны мира, а также Армения пересмотрели свою фискальную политику, приспособив ее к периоду экономического спада. Был запланирован бюджет на антикризисные меры в размере около 215 млрд драмов. Но не все было использовано. «Следует отметить, что мы не отклонились от логики отраслевой политики, вытекающей из программы правительства», - сказал и.о. министра.

Объем экономического спада, согласно документу, составили 7,6 процента, после чего, согласно обновленным статистическим данным, он составил 7,4 процента. Джанджугазян напомнил, что в прошлом году при рассмотрении бюджета высказывались мнения, что двузначное сокращение неизбежно. «Это было лишь напоминанием о том, что в нашей стране спад составил 7,4 процента», - сказал он.

Средняя инфляция находилась в управляемом диапазоне и составила 1,2 процента. Касаясь программных показателей, он отметил, что уровень доходов в результате изменений был скорректирован примерно на 141 млрд драмов, составив 1 трлн 563 млрд драмов, вместо первоначально запланированных 1 трлн 695 млрд драмов. Расходы не только не уменьшились, но и увеличились - 1 трлн 989 млрд драмов, увеличился и дефицит. «Фактически у нас зарегистрировано 1 трлн 561 млрд драмов доходов, 1 трлн 895 млрд драмов расходов и дефицит в 334 млрд драмов», - сказал Джанджугазян.

Госдолг составил около 7 млрд 969 млн долларов, в рамках которых госдолг правительства составил 7 млрд 509 млн долларов. «Долг с его вероятным размером, относительным размером перешагнул порог, который оценивается как управляемый диапазон. Однако мы не усугубили проблемы в сфере долга», - сказал и.о. министра.