Ни Армения, ни Азербайджан, ни жители Нагорного Карабаха не заинтересованы в продолжении конфликта: Путин

Ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в обострении кризиса вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом во время очередной "Прямой линии" сказал президент России Владимир Путин.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха", – сообщил он.

По мнению российского лидера, если все будут жить мирно и дружно, то возможно будет создать условия для улучшения жизни людей и в области безопасности, и в социальной сфере, и в экономическом плане.

По словам Путина, сейчас в регионе накопилось много проблем, связанных с восстановлением инфраструктуры и размежеванием границы между Арменией и Азербайджаном.

"Мы сейчас находимся в процессе этой работы", – указал он, пообещав сделать все, что нормальные отношения в регионе были восстановлены.