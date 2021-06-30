И.о. министра обороны и посол РФ обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества

Исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян 30 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным и военным атташе при посольстве РФ в Армении полковником Андреем Грищуком.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Арутюнян поздравил Грищука с новой должностью.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего стратегического и военно-политического сотрудничества, а также региональной безопасности и представляющие взаимный интерес другие вопросы.

Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества, политический диалог, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.