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Граждане Армении могут без ограничений въезжать на территорию ЕС

Граждане Армении могут без ограничений въезжать на территорию ЕС

Совет Европы включил Армению в список стран, для граждан которых будут сняты ограничения на въезд в ЕС и страны Шенгенской зоны. Как сообщает Арменпресс, решение ЕС вступит в силу до конца недели.

Помимо Армении, в список также вошли Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Катар, Иордания, Косово, Молдова, Черногория и Саудовская Аравия.

Список «безопасных» стран ЕС обновляется каждую неделю в связи с эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом в разных странах.

Соединенное Королевство было исключено из списка, поскольку штамм «дельта» коронавируса получил широкое распространение на его территории.


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