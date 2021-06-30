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На имущество экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна наложен арест

На имущество экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна наложен арест

В результате проводимых в рамках закона «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение» проверок на имущество экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна наложен арест. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

«18 июня Владимир Гаспарян был приглашен в прокуратуру для дачи объяснений. Решением суда в отношении имущества Гаспаряна наложен арест», - отметили в прокуратуре.

Отмечается также, что с учетом конфиденциальности проверок в рамках закона «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение», данные об имуществе других лиц не предоставляются.


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