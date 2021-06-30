COVID-19: 1600 смертей из 80 тыс заболевших, 0 осложнений из 80 тыс вакцинаций

Из 80 тысяч прививок, сделанных на сегодняшний день в Армении, нет случаев побочных эффектов, но 1600 из 80 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, умерли. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. вице-премьер Тигран Авинян заявил в ходе консультации под председательством и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в рамках которой была обсуждена эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Армении.

«На сегодняшний день у нас нет случаев осложнений в результате 80 000 прививок, но 1600 из 80 000 человек, инфицированных коронавирусом, умерли. Это доказывает, что вакцинация - самый эффективный способ борьбы с коронавирусом. Государственная политика должна быть направлена на увеличение объемов вакцинации», - сказал Тигран Авинян.