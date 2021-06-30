Почетная награда "Золотой лев Святого Марка" за карьерные достижения будет вручена американской актрисе Джейми Ли Кёртис. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду сообщила дирекция 78-го Венецианского кинофестиваля, проведение которого запланировано в очном формате с 1 по 11 сентября.

"Золотой лев" будет вручен Кёртис "8 сентября во Дворце кино перед внеконкурсным показом фильма "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) режиссера Дэвида Гордона Грина, в котором она сыграла главную роль", отмечается в заявлении.

"Джейми Ли Кёртис принадлежит к той немногочисленной группе голливудских актеров и актрис, которые способны наиболее убедительно олицетворять все те качества, которые представляют собой душу великого мирового кино", - заявил художественный руководитель старейшего в мире смотра Альберто Барбера.

В апреле дирекция фестиваля объявила, что "Золотой лев" за вклад в кинематограф будет также вручат итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи.