80 тыс прививок продемонстрировали несостоятельность первоначально формируемой атмосферы страха:  Пашинян

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены эпидемическая ситуация в Армении в связи с коронавирусной инфекцией, мероприятия по предотвращению распространения инфекции и процесс вакцинации.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемые коллеги,

К сожалению, коронавирус нового типа в мире еще не побежден. Напротив, мы видим новые проявления, новые вспышки и даже тревожный рост смертности в разных странах.

В целом ситуация с эпидемией в Республике Армения в последние месяцы управляемая. У нас довольно низкий уровень ежедневных случаев, но низкий на фоне наших предыдущих высоких показателей, потому что, если мы посмотрим на это в другой логике, то 70, 60, 100, 120 случаев в день уже довольно высокий показатель. И, правда, у нас были дни, когда не было случаев смерти от коронавируса, долгое время не было такой ситуации, то есть это сам по себе радующий факт.

Но я хочу сказать, что теперь мы должны сосредоточиться на том, что мы должны делать в будущем, что нам нужно сделать, чтобы мы не вернулись к цифрам июля 2020 года, декабря 2020 года, января 2021 года и могли преодолеть эпидемию. Конечно, мы говорили раньше, мы предприняли какие-то шаги по увеличению количества прививок.

Первоначально нашей задачей было приобрести необходимые вакцины, но со временем наша повестка дня, похоже, изменилась, и теперь у нас возникла задача проведения должного количества прививок. Т.е. должен быть общественный настрой, направленный на вакцинацию, что, нужно признать, не проявляется на практике. На данный момент у нас около 80 тыс вакцинированных граждан, но это очень мало, и мы должны суметь решить эту проблему. Требуется большая работа по приведению этих показателей на должный уровень, прежде всего в области общественных коммуникаций.

С удовлетворением хочу отметить, что этот процесс, 80 тыс прививок, продемонстрировали несостоятельность изначально формируемой атмосферы страха, потому что, слава Богу, у нас не было ни одного случая осложнения в результате вакцинации, не было ни одного случая, который был бы проблематичным в этом отношении. Хотя надо сказать, что могло бы что-то быть, что не изменило бы нашего отношения к процессу в целом. Потому что, в конце концов, есть статистика, есть вероятность, нужно констатировать, что даже простейшее медицинское вмешательство в определенных процентах может привести к осложнениям, даже к осложнениям, приводящим к смерти. Но это не означает, что мы должны полностью прекратить медицинское обслуживание или проводить кампании против медобслуживания или систем здравоохранения.

Сегодня я поставил задачу зафиксировать нашу текущую ситуацию и также с учетом нашего прошлого опыта спланировать наши дальнейшие действия, чтобы максимально эффективно управлять ситуацией с эпидемией. Но хочу подчеркнуть, что концептуально, по сути, это не высокий порог, но весь мир пришел к тому выводу, к которому мы пришли в мае 2020 года: мы должны научиться жить параллельно с эпидемией.

Сегодня есть развитые страны, где бывают новые проявления вспышек, но они заявляют, что собираются планомерно снимать все ограничения, потому что поняли, что так далее невозможно. Предположим, теоретически это может продолжаться еще 3 года. Страны, даже развитые, не могут жить в состоянии локдауна на протяжении 3 лет, потому что их ресурсы тоже заканчиваются.

В связи с этим, оглядываясь назад, можем сказать, что концептуально мы правильно восприняли ситуацию и приняли правильные решения. Конечно, на практике у нас было много проблем, начиная от нашей дисциплины до общественной дисциплины. Сейчас я констатирую, что, когда мы проводим совещания, иногда мы в маске, иногда без маски, и практический результат этого совещания должен заключаться в том, чтобы мы все следовали правилам на своем примере, чтобы эти посылы были видны для всех, чтобы общественность видела, что проблема не решена, и мы не должны никоим образом ослаблять бдительность”.

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян представила ситуацию с эпидемией коронавируса в Армении по состоянию на 30 июня 2021 года: зарегистрировано 225095 случаев заражения, лечение получает 2704 человека (1,2%), выздоровели 216718 человек (96,3%), умерло 4514 человек (2%), 1099 человек умерли от других причин.

По словам Аванесян, текущая ситуация управляема, по стандартам ЕС Армения находится в “зеленой” зоне, но сравнение последних 14 дней показывает, что наблюдается рост случаев Covid-19, и профилактические меры направлены на поддержание ситуации.

Коснувшись процесса вакцинации и.о. министра сообщила, что на сегодняшний день количество прививок от Covid-19 достигло 80 тысяч, случаев смерти не зарегистрировано. Поставки вакцин в Армении находятся на достаточном уровне, в ближайшее время будет импортирована новая партия вакцин. При этом речь идет не только о существующих в нашей стране вакцинах, но и о других типах вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Аванесян подчеркнула, что заражение коронавирусом один раз не защищает от повторного заражения и необходимо сделать прививку, чтобы защититься от Covid-19.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян, сравнивая статистику заболевания коронавирусной инфекцией и результатов вакцинации, отметил, что из 80 000 прививок на сегодняшний день у нас нет случаев осложнения, но из 80 000 человек, инфицированных коронавирусом, 1600 умерли. Это указывает на то, что вакцинация - самый эффективный способ борьбы с коронавирусом, и государственная политика должна быть направлена на увеличение количества вакцинаций.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отметил правомерность этого замечания, подчеркнув, что необходимо повышать общественную осведомленность, стимулировать процесс вакцинации, авангардом чего должны быть система государственного управления и медицинские учреждения.

Были обсуждены вопросы, связанные со стимуляцией процесса вакцинации, соблюдением противоэпидемических правил, обеспечением мер контроля, необходимых для обеспечения экономической и туристической деятельности.

Никол Пашинян поручил министерству здравоохранения в рамках активного межведомственного взаимодействия обсудить озвученные идеи и предложения и разработать смоделированные решения. Исполняющий обязанности премьер-министра еще раз подчеркнул, что меры, которые необходимо принять, должны быть направлены на популяризацию вакцинации против Covid-19. В этом контексте руководителям ответственных подразделений был дан ряд поручений с четким графиком и показателями.