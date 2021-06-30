Международное признание Арцаха: Араик Арутюнян представил свою программу внешней политики

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян представил депутатам Национального аобрания Арцаха свою программу эффективного противодействия последствиям азербайджано-турецкой вооруженной агрессии против Арцаха, новым региональным, геополитическим реалиям и вызовам, возникшим в результате войны. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян отметил, что эпидемия COVID-19, 44-дневная Арцахская война оказали серьезное влияние и на решение вопросов, стоящих на повестке дня внешней политики Арцаха.

«Во время войны 2020 года Министерство иностранных дел Республики Арцах при содействии своих представительств, организаций диаспоры развернуло политическую и информационную кампанию, направленную на продвижение идеи признания Арцаха посредством международно-правовой защиты государства и народ Арцаха. Были направлены письма главам Парламентов более 100 стран с призывом признать независимость Арцаха дабы прекратить повторение агрессии. Официальная позиция Арцаха и отчеты о последствиях войны были представлены в различные международные органы, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Насколько эффективна была эта работа, насколько она будет способствовать нашей будущей внешней политике - это другой вопрос. Сегодня у нас есть новые вызовы, связанные с более агрессивной внешней политикой Азербайджана и Турции, поэтому нам необходимо оценить шаги, предпринятые в 2020 году, активизировать работу с нашими старыми и новыми друзьями и предпринять шаги в этом направлении», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха приоритетными считает следующие политические цели. Международное признание Республики Арцах в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках принятых ею принципов, что будет способствовать процессу окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, восстановлению территориальную целостности Республики Арцах, обеспечит возвращение перемещенных граждан в свои места проживания и стабильную среду для населения Арцаха. Обеспечение, сохранение и укрепление государственного суверенитета, углубление связей с Российской Федерацией, укрепление международных отношений и программ, повышение уровня международной субъективности, защита интересов Республики Арцах во влиятельных международных структурах, поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с разными зарубежными странами. Развитие, решение гуманитарных проблем, в том числе возвращение военнопленных и заложников, содержащихся в Азербайджане. Способствование выяснению судеб без вести пропавших, защите армянского культурного и материального наследия на оккупированных территориях, созданию благоприятных внешних условий для экономического, социального и культурного развития Арцаха, экономической безопасности страны, повышению уровня жизни населения, верховенства закона и демократического гражданского общества. Усиление триединства Армения - Арцах - Диаспора, направленное на эффективное решение вопросов общеармянской повестки.